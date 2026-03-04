

EQS-Media / 04.03.2026 / 08:00 CET/CEST

Berlin, 4. März 2026 - Das Ad Tech Unternehmen YOC AG erweitert sein Angebots-portfolio um den Werbekanal Connected TV (CTV) und stärkt damit seine Position als technologiebasierter Multiscreen-Player im Open Web. Mit der Integration von CTV in die bestehende YOC Universal Video Solution bietet das Unternehmen Marken erstmals eine ganzheitliche, KI-gesteuerte Lösung für Video Advertising über Mobile, Desktop und nun auch TV-Bildschirme. Dabei setzt YOC auf einen integrierten Ansatz: Connected TV ist als Einzelbuchung - direkt oder programmatisch - verfügbar oder als Bestandteil der KI-getriebenen YOC Universal Video Solution. Die VIS.X Plattform übernimmt dabei die ganzheitliche Steuerung von Werbemittel, Premiumumfeldern und Audience, optimiert auf die jeweilige Ziel-KPI der Kampagne. Werbetreibenden ermöglicht dies eine nahtlose Integration des Kanal CTV in bestehende Video-Strategien, ohne zusätzliche Komplexität im Setup. Mit der Erweiterung des Product Portfolios baut YOC seine High-Impact-Expertise weiter aus. Das neue Format YOC Spotlight wurde speziell für das CTV-Umfeld entwickelt und kombiniert großflächige Präsenz mit aufmerksamkeitsstarken Animationen, um Marken wirkungsvoll im Wohnzimmer der Zielgruppen zu inszenieren. Der Einsatz von hochwertigen First-Party-Daten sowie geo- und spendbasierten Mastercard Ad Insights Segmenten im Targeting Set-up über die VIS.X Identity Intelligence ermöglicht Marken dabei die gezielte Adressierung ihrer Kernzielgruppen. Erste internationale Kampagnen zeigen bereits die Marktrelevanz des Angebots: Globale Marken wie Ebay, Pandora, Mondelez und Electrolux setzen seit Ende 2025 auf YOC als Partner für ihre CTV-Strategie im Open Web. "Connected TV ist kein isolierter Trendkanal, sondern ein zentraler Baustein moderner Video-Strategien. Entscheidend ist nicht der einzelne Screen, sondern das intelligente Zusammenspiel aller Screens", sagt Dirk Kraus, CEO der YOC AG. "Mit der Integration von CTV in unsere YOC Universal Video Solution schaffen wir für Marken eine echte One-Stop-Lösung für wirkungsvolles Video Advertising. Transparent, technologiebasiert und jenseits geschlossener Plattform-Ökosysteme". Mit der strategischen Erweiterung unterstreicht YOC seinen Anspruch, Werbewirkung im Open Web durch die Verbindung von Technologie, Daten, Premiumumfeldern und aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten nachhaltig zu steigern. ÜBER YOC YOC ist ein Technologie-Unternehmen und entwickelt Software für den digitalen Werbemarkt. Mit Hilfe unserer programmatischen Handelsplattform VIS.X ermöglichen wir ein optimales Werbeerlebnis für Werbetreibende, Publisher und Nutzer des Internets sowie mobiler Applikationen. Werbekunden erhalten durch die Verwendung von VIS.X und den aufmerksamkeitsstarken Werbeformaten von YOC die Möglichkeit, die Aufmerksamkeit für ihre Marke und Produkte in Verbindung mit hochwertigem Werbeinventar zu steigern. Renommierte Premium-Publisher bieten eine globale Media-Reichweite an und profitieren von der hohen Monetarisierung unserer Plattform VIS.X. Das Unternehmen ist seit 2001 aktiv und seit 2009 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. KONTAKT YOC AG

Greifswalder Str. 212

10405 Berlin

www.yoc.com



