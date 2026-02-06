Hamburg (ots) -Durch die Integration der PDP API lassen sich Deal-ID-Kampagnen künftig vollständig über die Plattform von The Trade Desk managen - von der Konfiguration programmatischer Geschäfte bis zur transparenten Prüfung der Auslieferung.Ströer, Virtual Minds und YOC integrieren als erste SSP-Partner in Deutschland die Deal Desk Price Discovery and Provisioning (PDP) API von The Trade Desk. Damit erreicht die Verwaltung programmatischer Deals in Deutschland die nächste Stufe. Statt der traditionellen Deal-ID-Verwaltung sind Parameter nun direkt innerhalb der Plattform konfigurierbar und überprüfbar. Diese Entwicklung führt zu einem stabileren und transparenteren Ökosystem, das deutlich weniger von manuellen Austauschprozessen zwischen Vertriebs- und Technikteams abhängig ist.Programmatische Deals konnten ihr Potenzial bisher nicht immer vollständig entfalten. Gründe dafür waren unter anderem aufwendige Skalierung, komplexe technische Abstimmungen sowie häufige Unstimmigkeiten bei Budgetfragen, Brand-Safety-Vorgaben oder Auslieferungskriterien. Die PDP API von The Trade Desk löst diese Probleme, indem alle relevanten Daten von Anfang an strukturiert erfasst werden können. Somit sind für alle Seiten die zentralen Deal-Parameter wie etwa Budget, Pacing, Berechtigungen oder Brand-Safety-Vorgaben jederzeit vollständig nachvollziehbar."Effizienz und Skalierbarkeit sind die Grundpfeiler eines modernen programmatischen Marktes. Mit der PDP API ersetzen wir fragmentierte, manuelle Abläufe durch eine standardisierte technologische Brücke," sagt Jan Vorndamm, Senior Director of Inventory Partnerships bei The Trade Desk. "Dass wir mit Ströer, Virtual Minds und YOC so starke Partner für diesen Weg in Deutschland gewonnen haben, unterstreicht unseren Anspruch bei The Trade Desk, Media Buying für alle Beteiligten präziser und verlässlicher zu machen".Durch die Integration der PDP API können Ströer, Virtual Minds (Yieldlab) und YOC künftig die operativen Reibungsverluste reduzieren, wie sie in Private Marketplaces (PMPs) bisher immer noch auftreten. Gleichzeitig herrscht nun mehr Transparenz bei der Fehlerdiagnose und es kann schneller auf Abweichungen bei der Auslieferung reagiert werden. Während sich für Einkäufer die Planungssicherheit durch klare und überprüfbare Parameter erhöht, profitieren die Publisher davon, dass sie sich nicht mehr auf einen informellen Austausch oder fragmentierte Informationen verlassen müssen, sondern das vereinbarte Inventar auf Basis verifizierter Parameter managen können.Stimmen der beteiligten SSP-Partner"Unsere proprietäre Ströer SSP, ein eng begleitendes Programmatic-Team und die PDP API greifen nahtlos ineinander. Das reduziert Abstimmungsaufwand, schafft Transparenz und vereinfacht den Zugang zu unserem Multichannel-Premiuminventar in DOOH, Video/CTV und Display, sodass wir unsere Kunden noch schneller und fundierter beraten können", sagt Christoph Herick, Vice President Programmatic Demand bei Ströer."Mit der Integration der PDP API von The Trade Desk setzen wir als Virtual Minds unseren Kurs für mehr Effizienz und Transparenz im programmatischen Handel konsequent fort. Deal-Parameter können künftig direkt in der Plattform konfiguriert und über die gesamte Auslieferung hinweg transparent überprüft werden - das reduziert operative Reibungsverluste spürbar und schafft mehr Planungssicherheit für alle Beteiligten. Wir freuen uns, als eine der ersten europäischen SSPs diese Anbindung umgesetzt zu haben und damit einen weiteren wichtigen Schritt hin zu skalierbaren, standardisierten Prozessen zu gehen", sagt Nicole Mortier, SVP Account Management&Platform Solutions bei Virtual Minds."Die PDP API von The Trade Desk und deren Integration in unsere VIS.X Plattform verdeutlichen, wie zentral die Zusammenarbeit relevanter Player im digitalen Werbemarkt ist, um Innovation voranzutreiben und insbesondere in herausfordernden Zeiten den nachhaltigen Erfolg der Branche sowie unserer Werbekunden sicherzustellen", sagt Jan Gräwen, Chief Commercial Officer bei YOC.Über The Trade DeskDas Technologie-Unternehmen The Trade Desk(NASDAQ:TTD) ermöglicht Marken und Agenturen den Einkauf digitaler Werbung. Über die cloud-basierte Self-Service-Lösung können Mediaeinkäufer datengetriebene Werbekampagnen auf diverse Formate und über unterschiedliche Endgeräte aussteuern und optimieren. Integrationen mit wichtigen Daten-, Mediainventar- und Publisher-Partnern gewährleisten eine maximale Reichweite für unabhängige, datenbasierte Einkaufsentscheidungen. Enterprise APIs ermöglichen den Kunden individuelle Entwicklungen, die auf der Cloud-Plattform aufbauen. The Trade Desk hat seinen Hauptsitz in Ventura, Kalifornien, und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. Pressekontakt:Barbara PerrupatoCommunications, The Trade Deskbarbara.perrupato@thetradedesk.comOriginal-Content von: The Trade Desk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131144/6211741