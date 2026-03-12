DJ PTA-News: HausVorteil AG: Nachfrage nach Immobilienverrentung steigt, Finanzierung & Produkinnovationen werden Schlüsselthema

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

HausVorteil AG: Nachfrage nach Immobilienverrentung steigt, Finanzierung & Produkinnovationen werden Schlüsselthema

Deutschland (pta000/12.03.2026/15:00 UTC+1)

• BVIV-Marktstatistik 2025 zeigt weiterhin hohe Nachfrage nach Immobilienverrentung • Teilverkauf bleibt nachfragestärkstes Segment • Wachstum erfordert zunehmend institutionelle Finanzierungspartner • HausVorteil AG arbeitet an neuen Finanzierungsstrukturen im Teilverkauf • Innovative Erbbaurechtslösungen stärken Marktposition und Produktvielfalt

Deutschland, 12. März 2026 - Der Markt für Immobilienverrentung in Deutschland tritt in eine neue Entwicklungsphase ein. Die aktuelle Marktstatistik des Bundesverbands für Immobilienverrentung (BVIV) für das Jahr 2025 zeigt ein anhaltend starkes Interesse von Immobilieneigentümern an Lösungen zur Freisetzung gebundener Vermögenswerte ohne ihr Zuhause aufgeben zu müssen. Die Analyse macht aber zugleich deutlich, dass die Branche weiterhin stabile Investorenstrukturen und langfristige Kapitalpartnerschaften benötigt. Aufgrund des hohen Kapitalbedarfs bleibt die Finanzierung damit der zentrale Faktor für die weitere Entwicklung des Marktes.

Nachhaltige Finanzierungslösungen & innovative Produkte als entscheidende Erfolgsfaktoren "Die Zahlen bestätigen das große Interesse vieler Eigentümer, Immobilienvermögen flexibel zu nutzen", erklärt Sören Ploschke, CFO der HausVorteil AG (Ticker: KA1 / ISIN: DE000A31C222). "Für uns als Anbieter rückt damit auch die Frage nach tragfähigen Investoren- und Finanzierungsstrukturen stärker in den Mittelpunkt. Daher arbeiten wir gezielt am Aufbau entsprechender Produkte und Partnerschaften, um die wachsende Nachfrage künftig noch umfassender begleiten zu können."

Parallel verfolgt das Unternehmen eine zweite strategische Stoßrichtung: innovative Angebote. Produkte wie der "Grundstücksverkauf gegen Erbbaurecht" eröffnen Eigentümern alternative Möglichkeiten zum Verkauf ihrer Immobilie und schaffen zugleich attraktive Strukturen für Investoren. Mit diesem Ansatz hat sich die HausVorteil AG als führender Anbieter in der Vermittlung von Erbbaurechtslösungen im deutschen Immobilienverrentungsmarkt etabliert.

Dirk Hotopp, CEO der HausVorteil AG, sagt: "Die Branche entwickelt sich dynamisch. Während das Interesse vieler Eigentümer steigt, verändern sich gleichzeitig die Anforderungen an Produktgestaltung und Kapitalstruktur. Entscheidend sind flexible Modelle, die sowohl Kunden als auch Investoren langfristige Stabilität bieten."

Langfristig wird das Wachstum des Segments vor allem durch demografische Entwicklungen getragen. Millionen Immobilieneigentümer verfügen über erhebliche Vermögenswerte in ihren Häusern und Wohnungen, während gleichzeitig der Bedarf an zusätzlicher Liquidität im Ruhestand steigt.

Ausblick Für die HausVorteil AG eröffnen die aktuellen Markttrends attraktive Wachstumsperspektiven. Der steigende Bedarf an Immobilienverrentung, neue Anforderungen an Finanzierungslösungen sowie eine zunehmende Produktdiversifizierung schaffen zusätzliche Marktchancen, und die HausVorteil AG sieht sich gut positioniert, ihre Rolle als einer der führenden Anbieter im deutschen Markt für Immobilienverrentung nachhaltig auszubauen. Schwerpunkte liegen auf neuen Finanzierungslösungen, der Weiterentwicklung innovativer Immobilienverrentungs-Modelle und dem Ausbau strategischer Kooperationen sowie der Skalierung des Vertriebspartnernetzwerks.

Kontakt: HausVorteil AG Sören Ploschke (CFO) Tel: +49 40 237 244 001 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

Über HausVorteil Die HausVorteil AG, gegründet im Jahr 2021, ist ein auf Bestandsaufbau und Kapitalfreisetzung spezialisiertes Immobilienunternehmen. Das Unternehmen bietet innovative Rekapitalisierungsprodukte sowie professionelle Maklerservices an und ermöglicht damit Eigentümerinnen und Eigentümern von Wohnimmobilien einen flexiblen Zugang zu gebundenem Vermögen. Mit einem klaren Fokus auf B2B-Partnerschaften unterstützt die HausVorteil die Immobilien-, Finanz- und Versicherungswirtschaft dabei, ihr Produktangebot im Wachstumsmarkt Equity Release zu erweitern. Die modular aufgebauten Produkte (darunter Teilverkauf, Rückmietkauf, Erbbaurechtsmodelle und Gesamtkauf mit Wohnrecht) sprechen sowohl die wachsende Zielgruppe 50+ als auch jüngere Familien mit Liquiditäts- oder Investitionsbedarf an.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: HausVorteil AG Am Sandtorkai 71 20457 Hamburg Deutschland Ansprechpartner: Sören Ploschke Tel.: +49 40 237 244 001 E-Mail: invest@hausvorteil.de Website: www.hausvorteil.de ISIN(s): DE000A31C222 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773324000919 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 10:00 ET (14:00 GMT)