PTA-Adhoc: HausVorteil AG: Schwedische Investmentplattform Infinitas Capital plant Erwerb von bis zu 25 % der HausVorteil-Aktien

Deutschland, 4. März 2026 - Die Infinitas Capital AG hat heute bekannt gegeben, dass Teile ihres Portfolios auf ein schwedisches Unternehmen übertragen wurden. Diese neu gegründete Gesellschaft führt derzeit Gespräche mit bestehenden Aktionären der HausVorteil AG (Ticker: KA1 | WKN: A31C22) über den Erwerb von bis zu 25 % der ausstehenden Aktien der Gesellschaft.

Darüber hinaus ist vorgesehen, dass das schwedische Unternehmen an der NASDAQ in Schweden gelistet wird und die Beteiligung an der HausVorteil AG langfristig halten möchte.

Im Zusammenhang mit dem geplanten Erwerb der Aktien ist zudem eine freiwillige Verlängerung der bestehenden Lock-up-Vereinbarung um weitere 12 Monate vorgesehen.

Kontakt: HausVorteil AG Sören Ploschke (CFO) Tel: +49 40 237 244 000 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

Über HausVorteil Die HausVorteil AG (Ticker: KA1 | WKN: A31C22), gegründet im Februar 2021, ist ein bestandshaltendes Immobilienunternehmen und bietet Rekapitalisierungsprodukte und Maklerservices an. Mit klarem Fokus auf das B2B-Geschäft ermöglicht HausVorteil Vertriebspartnern aus der Immobilien-, Finanz- und Versicherungswirtschaft eine Portfolioerweiterung mit attraktiven Konditionen. Die flexibel anpassbaren Produkte sind sowohl für die wachsende Kundengruppe im Alterssegment 50 plus als auch für jüngere Zielgruppen und Familien interessant.

