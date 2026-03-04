Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 04.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
60.000 USD pro Tonne! Entsteht hier der nächste Gewinner im Antimon-Boom?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A31C22 | ISIN: DE000A31C222 | Ticker-Symbol: KA1
Xetra
04.03.26 | 13:24
10,000 Euro
-15,97 % -1,900
Branche
Immobilien
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
HAUSVORTEIL AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HAUSVORTEIL AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
04.03.2026 13:09 Uhr
354 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: HausVorteil AG: Schwedische Investmentplattform Infinitas Capital plant Erwerb von bis zu 25 % der HausVorteil-Aktien

DJ PTA-Adhoc: HausVorteil AG: Schwedische Investmentplattform plant Erwerb von bis zu 25 % der HausVorteil-Aktien

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Sonstiges

HausVorteil AG: Schwedische Investmentplattform plant Erwerb von bis zu 25 % der HausVorteil-Aktien

Deutschland (pta000/04.03.2026/12:35 UTC+1)

Deutschland, 4. März 2026 - Die Infinitas Capital AG hat heute bekannt gegeben, dass Teile ihres Portfolios auf ein schwedisches Unternehmen übertragen wurden. Diese neu gegründete Gesellschaft führt derzeit Gespräche mit bestehenden Aktionären der HausVorteil AG (Ticker: KA1 | WKN: A31C22) über den Erwerb von bis zu 25 % der ausstehenden Aktien der Gesellschaft.

Darüber hinaus ist vorgesehen, dass das schwedische Unternehmen an der NASDAQ in Schweden gelistet wird und die Beteiligung an der HausVorteil AG langfristig halten möchte.

Im Zusammenhang mit dem geplanten Erwerb der Aktien ist zudem eine freiwillige Verlängerung der bestehenden Lock-up-Vereinbarung um weitere 12 Monate vorgesehen.

Kontakt: HausVorteil AG Sören Ploschke (CFO) Tel: +49 40 237 244 000 E-Mail: Invest@HausVorteil.de

Über HausVorteil Die HausVorteil AG (Ticker: KA1 | WKN: A31C22), gegründet im Februar 2021, ist ein bestandshaltendes Immobilienunternehmen und bietet Rekapitalisierungsprodukte und Maklerservices an. Mit klarem Fokus auf das B2B-Geschäft ermöglicht HausVorteil Vertriebspartnern aus der Immobilien-, Finanz- und Versicherungswirtschaft eine Portfolioerweiterung mit attraktiven Konditionen. Die flexibel anpassbaren Produkte sind sowohl für die wachsende Kundengruppe im Alterssegment 50 plus als auch für jüngere Zielgruppen und Familien interessant.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      HausVorteil AG 
           Am Sandtorkai 71 
           20457 Hamburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Sören Ploschke 
Tel.:         +49 40 237 244 001 
E-Mail:        invest@hausvorteil.de 
Website:       www.hausvorteil.de 
ISIN(s):       DE000A31C222 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1772624100644 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 06:35 ET (11:35 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.