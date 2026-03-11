"Der Aktionärsbrief"

2025 steigerte der Anlagenbauer den Umsatz um 1,4 % auf ca. 5,5 Mrd. € (organisch: + 3,7 %), während das bereinigte EBITDA um 8,4 % auf gut 907 Mio. € zulegte und die bereinigte EBITDA-Marge von 15,4 auf 16,5 % stieg. Der Auftragseingang wuchs um 6,7 % auf 5,92 Mrd. € und die Dividende soll auf 1,30 € je Aktie steigen. Für 2026 stellt GEA ein organisches Umsatzplus von 5,0 bis 7,0 % sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 16,6 bis 17,2 % in Aussicht, womit der Mittelwert der Margenspanne leicht über dem Marktkonsens von 16,8 % liegt. Die Analystenreaktionen fielen überwiegend positiv aus; die Kursziele reichten von 56 bis 74 €. Fazit: GEA liefert robuste Zahlen, gibt einen soliden Ausblick und zeigt sich im schwachen Markt als vergleichsweise widerstandsfähiger Qualitätswert.