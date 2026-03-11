2025 steigerte der Anlagenbauer den Umsatz um 1,4 % auf ca. 5,5 Mrd. € (organisch: + 3,7 %), während das bereinigte EBITDA um 8,4 % auf gut 907 Mio. € zulegte und die bereinigte EBITDA-Marge von 15,4 auf 16,5 % stieg. Der Auftragseingang wuchs um 6,7 % auf 5,92 Mrd. € und die Dividende soll auf 1,30 € je Aktie steigen. Für 2026 stellt GEA ein organisches Umsatzplus von 5,0 bis 7,0 % sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 16,6 bis 17,2 % in Aussicht, womit der Mittelwert der Margenspanne leicht über dem Marktkonsens von 16,8 % liegt. Die Analystenreaktionen fielen überwiegend positiv aus; die Kursziele reichten von 56 bis 74 €. Fazit: GEA liefert robuste Zahlen, gibt einen soliden Ausblick und zeigt sich im schwachen Markt als vergleichsweise widerstandsfähiger Qualitätswert.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 11.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
++ Iran-Krieg - übliche Muster
++ Bankaktien im Feuer - diese Aktie kann man jetzt kaufen
++ Doppelter Tiefschlag für ADIDAS - Chance?
++ Telekomsektor vor Konsolidierung: Mit diesem ETF partizipieren
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
© 2026 Bernecker Börsenbriefe