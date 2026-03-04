Damit soll die anhaltende Absatzschwäche in der Autobranche abgefedert werden. Bis 2030 soll sich der Umsatz im Militärgeschäft mindestens verdreifachen. Die Nachfrage zieht bereits an, vor allem bei Dämpfungslösungen und Aktuatorik für sicherheitsrelevante Anwendungen. Strategisch will man sich als Technologiepartner für Energieabsorption, Schwingungsisolierung und sichere Bewegungsabläufe in komplexen Systemen positionieren. Auf der Messe Enforce Tac zeigt der Konzern Vibrations-, Rückstoß- und Bewegungssteuerungstechnologien. Einsatzfelder sind gepanzerte Fahrzeuge, militärische Nutzfahrzeuge sowie ballistische Systeme, Sensor- und Optikplattformen und ergonomische Sitz- und Zugangslösungen.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 10.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
- Iran-Schock: Wie geht es weiter?
- BEIERSDORF: Stimmung im Eimer
- US-Öl- und Gas-Spezialwert: Konkurrenzlos, aber unbeachtet
- Update zum Passiven Einkommen Portfolio - zwei Neuaufnahmen
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
© 2026 Bernecker Börsenbriefe