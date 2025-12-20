Summary: HMS Bergbau schließt MOU mit ENOC-Gruppe Einstieg in Vertrieb von Schiffsschmierstoffen Fokus auf Spanien und Türkei Erweiterung des Handelsportfolios HMS Bergbau hat eine Kooperationsvereinbarung mit der Emirates National Oil Company (ENOC) geschlossen und erweitert damit ihr Geschäft um einen neuen Produktbereich. Künftig wird HMS als Vertriebs-, Vermarktungs- und Handelspartner für Schiffsschmierstoffe der ENOC-Gruppe in Spanien und der Türkei auftreten. Die Vereinbarung ist als Memorandum of Understanding (MOU) ausgestaltet und markiert einen strategischen Schritt in Richtung Diversifizierung ...

