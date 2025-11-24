EQS-News: solmotion holding GmbH
/ Schlagwort(e): Sonstiges
solmotion holding GmbH: Baustart für drei Agri-PV-Projekte - Zeichnung der solmotion Anleihe 2025/2030 weiterhin möglich
Während im deutschen PV-Markt zahlreiche geplante Agri-PV-Projekte aufgrund der weiterhin fehlenden beihilferechtlichen Genehmigung der EU ins Stocken geraten sind, hat die solmotion-Gruppe wirtschaftlich tragfähige Konzepte entwickelt, die ohne die Rahmenbedingungen des Solarpakets 1 auskommen. Die Grundlagen des Erfolgs sind eine integrale Projektplanung und -realisierung aus einer Hand, eine nachhaltig tragfähige Vermarktungsstrategie sowie der Einsatz von Batteriespeichersystemen, die eine intelligente, marktorientierte Steuerung der Einspeisemengen erlauben. Technisch setzen alle drei Anlagen auf weiterentwickelte Tracker-Systeme der Zimmermann PV-Steel Group sowie auf bifaziale Glas-Glas-Module, die sowohl direktes als auch reflektiertes Licht in Strom umwandeln. Die Nachführtechnik ermöglicht hohe Erträge auch bei tiefstehender Sonne und im Winter, erleichtert den Schneeabwurf und gewährleistet zugleich eine flexible landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Flächen.
Michael Keil, Geschäftsführer der solmotion holding GmbH, erklärt: "Anfang des Jahres waren wir wie viele im Markt gespannt, ob die beihilferechtliche Genehmigung noch kommt. Bald war klar, dass die neue Bundesregierung diese Entscheidung nicht weiter forciert. Wir wollten aber die Zukunftslösung Agri-PV nicht einfach abschreiben, sondern haben damit begonnen, Projekte neu zu denken." Das Team hat bestehende Projekte neu bewertet, Strategien angepasst und kreative Lösungen erarbeitet. Zudem bietet solmotion für Landwirte, Investoren und Projektierer einen Projekt-Check an, um vermeintlich unwirtschaftliche Vorhaben noch einmal zu prüfen und ungenutzte Potenziale aufzudecken. Auch hierbei setzt das Unternehmen auf praktische Erfahrungen aus eigenen Projekten, wodurch wirtschaftliche Stellschrauben präzise identifiziert werden können. Derzeit entwickelt solmotion Projekte mit einem Gesamtvolumen von mehr als 300 MWp.
Die drei nun gestarteten Agri-PV-Anlagen in Böhringen, Bad Waldsee und Kißlegg umfassen jeweils mehrere Tausend leistungsstarke 640-Wp-Module und erreichen voraussichtliche Jahreserträge im Bereich von rund 5.800 bis 7.600 MWh. Für alle Standorte sind Batteriespeicher vorgesehen, deren Auslegung sich derzeit in Planung befindet. Parallel zu diesen Baustarts bereitet solmotion bereits weitere Projektumsetzungen für 2026 vor und geht von einer starken Dynamik im Bereich Agri-PV aus.
Die 7,25 % solmotion Anleihe 2025/2030, deren Mittel zur Finanzierung dieser drei Projekte beitragen, kann weiterhin über www.solmotion.de/anleihe gezeichnet werden. Das Wertpapier ist durch eine Garantie der operativ tätigen Tochtergesellschaft solmotion project GmbH besichert und bietet interessierten Anlegern die Möglichkeit, am profitablen Wachstum eines inhabergeführten Familienunternehmen in zweiter Generation zu partizipieren. Der Emissionserlös soll zu über 80 % in die Finanzierung von Projekten in den Bereichen Freiflächen- und Agri-PV, gewerbliche Aufdachanlagen und Energiespeicher fließen. Bis zu 20 % der Anleihemittel dienen Investitionen in den weiteren Ausbau des Geschäftsbetriebs, insbesondere dem Ausbau des technischen und kaufmännischen Services, der Erweiterung des Vertriebsteams sowie Investitionen im Bereich KI/IT. Die Emission wird von der bestin.capital GmbH und der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet.
Eckdaten der solmotion Anleihe 2025/2030
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Der gebilligte Prospekt ist auf der Website www.solmotion.de/anleihe veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
24.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|solmotion holding GmbH
|Zwergerstraße 15
|88214 Ravensburg
|Deutschland
|Telefon:
|0751/295096100
|E-Mail:
|info@solmotion.de
|Internet:
|www.solmotion.de
|ISIN:
|DE000A460A74
|WKN:
|A460A7
|EQS News ID:
|2234666
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2234666 24.11.2025 CET/CEST