Mitteilung der solmotion holding GmbH:

Baustart für drei Agri-PV-Projekte - Zeichnung der solmotion Anleihe 2025/2030 weiterhin möglich

Die solmotion holding GmbH, die Finanzierungsgesellschaft der in der Solarbranche als Full-Service-Anbieter tätigen solmotion-Gruppe, nutzt die Mittel ihrer 7,25 % solmotion Anleihe 2025/2030 (ISIN: DE000A460A74) zur Realisierung von drei Agri-Photovoltaik-Projekten in Süddeutschland. Vor kurzem erfolgte in Bad Waldsee der Baustart der ersten Anlage. Die beiden weiteren Spatenstiche in Böhringen und Kißlegg sind bis Anfang Dezember vorgesehen. Insgesamt bringt solmotion damit über 15 MWp Agri-PV-Leistung in den Bau und setzt ein deutliches Zeichen, dass die Entwicklung innovativer Photovoltaiklösungen auch in einem politisch herausfordernden Umfeld voranschreiten kann.

Während im deutschen PV-Markt zahlreiche geplante Agri-PV-Projekte aufgrund der weiterhin fehlenden beihilferechtlichen Genehmigung der EU ins Stocken geraten sind, hat die solmotion-Gruppe wirtschaftlich tragfähige Konzepte entwickelt, die ohne die Rahmenbedingungen des Solarpakets 1 auskommen. Die Grundlagen des Erfolgs sind eine integrale Projektplanung und -realisierung aus einer Hand, eine nachhaltig tragfähige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...