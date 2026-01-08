Der Private-Equity-Investor Mutares legt zum Jahresauftakt eine hohe Aktivität an den Tag und meldet sowohl Exit-Transaktionen als auch Zukäufe. Vor allem eine strategische Übernahme im Chemiebereich und mit 2,5 Milliarden Dollar Jahresumsatz gleichzeitig größter Zukauf der Firmengeschichte des SDAX-Konzerns lässt aufhorchen. DER AKTIONÄR hat bei Mutares-CIO Johannes Laumann nachgefragt.DER AKTIONÄR: Herr Laumann, Mutares hat zum Jahresstart eine ganze Serie bedeutender Transaktionen - Exits, Akquisitionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär