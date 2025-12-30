DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS erhält weiteren Auftrag für ein modulares Vakuum-Beschichtungssystem für das Segment Halbleitertechnik

Kahl am Main (pta000/30.12.2025/15:00 UTC+1)

SINGULUS TECHNOLOGIES erhält weiteren Auftrag für ein modulares Vakuum-Beschichtungssystem für das Segment Halbleitertechnik

Kahl am Main, den 30.12.2025

SINGULUS TECHNOLOGIES gibt den erfolgreichen Auftragseingang für ein TIMARIS-System bekannt. Mit der modularen Vakuum-Beschichtungsanlage können mehrere unterschiedliche Materialien gleichzeitig verarbeitet werden. Dies wird in der Entwicklung und Herstellung magnetischer Sensoren erfolgreich eingesetzt. Der Kunde ist ein großes asiatisches Institut, das mit weiteren Industriepartnern zusammenarbeitet und ein hohes Potenzial für eine zukünftige Skalierung bietet.

Das Auftragsvolumen liegt im mittleren einstelligen Euro-Millionenbereich. Die entsprechende Anzahlung ist bei SINGULUS TECHNOLOGIES eingegangen.

Mit diesem Projekt unterstreicht SINGULUS TECHNOLOGIES erneut seine technologische Führungsrolle in der Entwicklung und Lieferung innovativer Fertigungslösungen für die Halbleiterindustrie und angrenzende Hightech-Märkte.

