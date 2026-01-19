Singulus hat eine Folgeauftrag für sein TIMARIS MicroLED-Beschichtungssystem erhalten (mwb est. etwa 4-6 Mio. EUR), was die Dynamik in seinen Halbleiteraktivitäten stärkt und einen Übergang von der Pilotnutzung zur frühen industriellen Skalierung signalisiert. Die wiederholte Natur des Auftrags hebt die erfolgreiche Validierung des Systems hervor und unterstreicht die Attraktivität der modularen TIMARIS-Plattform, die eine schrittweise Kapazitätserweiterung ermöglicht. Obwohl der Auftrag in Bezug auf das Volumen nicht transformativ ist, unterstützt er die Auffassung, dass die Kommerzialisierung von MicroLEDs allmählich Gestalt annimmt und dass das Prozess-Know-how von Singulus mit konkreten Branchen-Roadmaps in Einklang steht, anstatt auf langfristige F&E-Aktivitäten zu setzen. Trotz eines weiterhin hohen Risikoprofils deuten zunehmende Folge- und Erweiterungsaufträge auf verbesserte Ausführungssignale hin, die das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens und die Bilanzen gesteigert werden könnten. Wir bestätigen unser spekulatives Kauf-Rating und halten unser Kursziel von 3,00 EUR aufrecht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/singulus-technologies-ag
© 2026 mwb research