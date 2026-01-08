Mutares dreht an einer neuen, deutlich größeren Stellschraube: Mit der geplanten Übernahme des regionalen Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics (ETP) von SABIC in Amerika und Europa steigt die Beteiligungsgesellschaft in eine ganz andere Dimension auf. Zu einem Unternehmenswert von 450 Mio. US-Dollar übernimmt Mutares das ETP-Geschäft - nach eigenen Angaben die größte Transaktion in der Unternehmensgeschichte. Und sie wird nicht einfach in das bestehende Portfolio einsortiert: Der Deal markiert die Geburt eines neuen strategischen Segments, "Chemicals & Materials". Dort soll das ETP-Geschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
