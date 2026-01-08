Das Instrument TPG0 DE000A40ZW88 THE PLATFORM GRP SE NA ON EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 08.01.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument TPG0 DE000A40ZW88 THE PLATFORM GRP SE NA ON EQUITY has its first trading date on 08.01.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y



Das Instrument QIA NL0015002SN0 QIAGEN NV EO -,01 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 08.01.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG DAX1, SettlCurr EUR, CCP Y

The instrument QIA NL0015002SN0 QIAGEN NV EO -,01 EQUITY has its first trading date on 08.01.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG DAX1, SettlCurr EUR, CCP Y





© 2026 Xetra Newsboard