The instrument TPG0 DE000A40ZW88 THE PLATFORM GRP SE NA ON EQUITY has its first trading date on 08.01.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument QIA NL0015002SN0 QIAGEN NV EO -,01 EQUITY has its first trading date on 08.01.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG DAX1, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument QIA NL0015002SN0 QIAGEN NV EO -,01 EQUITY has its first trading date on 08.01.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG DAX1, SettlCurr EUR, CCP Y
