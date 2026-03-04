DJ PTA-NVR: QIAGEN N.V.: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
Gesamtstimmrechte gemäß -- 41 WpHG
QIAGEN N.V.: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach -- 41 WpHG
Venlo (pta000/04.03.2026/22:05 UTC+1) - Veröffentlichung
1. Emittent QIAGEN N.V., Hulsterweg 82, 5912 PL Venlo, Niederlande
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
Sonstige (Kapital-)Maßnahme (-- 41 Abs. 1 WpHG) Stand zum / Datum der Wirksamkeit: 17.02.2026
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 206.800.617 davon Anzahl Mehrstimmrechte: n/a
Aussender: QIAGEN N.V. Hulsterweg 82 5912 PL Venlo Niederlande Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +31 7735566 - 00 E-Mail: ir@qiagen.com Website: www.qiagen.com ISIN(s): NL0015002SN0 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX Weitere NYSE, SIX, BX Swiss Handelsplätze:
