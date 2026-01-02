Aktuelle Entwicklungen bei Singulus bringen in einem Zeitraum, in dem das Risiko bei der Umsetzung erhöht bleibt, zusätzliche, aber wichtige strategische Klarheit. Der Verkauf des nicht zum Kerngeschäft gehörenden Bereichs Optische Datenspeicherung, einer strukturell rückläufigen Aktivität, die nur etwa 1,5 % des Umsatzes ausmacht (mwb Schätzung), schärft den Fokus des Managements und vereinfacht die Unternehmensstruktur. Erfreulicherweise konnte das Unternehmen eine neue TIMARIS-Bestellung im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich (mwb Schätzung: ca. 6-7 Mio. Euro) sichern, mit einer bereits erhaltenen Anzahlung, was die anhaltende Nachfrage nach seinen Magnetfeldsensorfähigkeiten und die Attraktivität seiner modularen Werkzeugplattform unterstreicht. Obwohl diese Schritte kurzfristige Sichtbarkeits- oder Refinanzierungsbedenken nicht ausräumen, bewegen sie sich eindeutig in die richtige Richtung. Wir bestätigen unsere Spekulative BUY-Empfehlung und das Kursziel von 3,00 Euro, wobei wir das sehr hohe Risiko gegen das signifikante mittel- bis langfristige Aufwärtspotenzial abwägen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/singulus-technologies-ag
© 2026 mwb research