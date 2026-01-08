The following instruments on XETRA do have their first trading 08.01.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.01.2026Aktien1 US75974A1016 RENK Group AG ADR2 NL0015002SN0 Qiagen N.V.3 DE000A40ZW88 The Platform Group SE & Co. KGaAAnleihen1 US14913UBH23 Caterpillar Financial Services Corp.2 US44891CEF68 Hyundai Capital America3 US44891CEE93 Hyundai Capital America4 US210385AR17 Constellation Energy Generation LLC5 US22536PAT84 Crédit Agricole S.A.6 US29266MAE93 Iberdrola International B.V.7 US83368TCM80 Société Générale S.A.8 US83368TCP12 Société Générale S.A.9 DE000A4EMX11 TRATON Finance Luxembourg S.A.10 US91087BBS88 Vereinigte Mexikanische Staaten11 US91087BBR06 Vereinigte Mexikanische Staaten12 XS3266589368 Banco Santander S.A.13 XS3268047118 Bank of Ireland Group PLC14 XS3268973966 Council of Europe Development Bank (CEB)15 XS3266594285 Banco Santander S.A.16 XS3225989808 Danske Bank A/S17 US44891CED11 Hyundai Capital America18 XS3261281631 New York Life Global Funding19 XS3267899683 Saudi-Arabien, Königreich20 US91087BBQ23 Vereinigte Mexikanische Staaten21 US14913UBF66 Caterpillar Financial Services Corp.22 US298785KN51 European Investment Bank (EIB)23 XS2481788177 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.24 DE000HEL0SC0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale25 DE000HEL0RE8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale26 DE000HEL0QX0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale