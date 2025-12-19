Mitteilung der HMS Bergbau AG:

Kooperationsvereinbarung (MOU) mit der Emirates National Oil Company (ENOC-Gruppe) geschlossen

- HMS Bergbau AG wird Vertriebs- und Handelspartner für Schiffsschmierstoffe der ENOC-Gruppe für Spanien und die Türkei

Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und Vermarktungsunternehmen aus Deutschland, hat eine Kooperationsvereinbarung (Memorandum of Understanding / MOU) mit ...

