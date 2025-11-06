EQS-News: HMS Bergbau AG / Schlagwort(e): Anleihe

Corporate News HMS Bergbau AG: Erfolgreiche Aufstockung der Unternehmensanleihe 2025/2030 um EUR 20 Mio. Berlin, 06. November 2025: Die HMS Bergbau AG (ISIN: DE0006061104, WKN: 606110), ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und Vermarktungsunternehmen aus Deutschland, hat ihre bestehende

10,0 %-Anleihe 2025/2030 (ISIN DE000A4DFTU1/ WKN A4DFTU) im Rahmen einer institutionellen Privatplatzierung um EUR 20 Mio. auf nunmehr insgesamt EUR 70 Mio. aufgestockt. Die Platzierung erfolgte nahe dem aktuellen Börsenkurs. Die zusätzlichen Mittel dienen primär der Ausweitung des Handelsgeschäfts und der weiteren Stärkung des Geschäftsbereichs Flüssigbrennstoffe, den die HMS Bergbau AG zuletzt deutlich ausgebaut hat. Dennis Schwindt, CEO HMS Bergbau AG: "Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Aufstockung unserer Anleihe. Das positive Feedback der Investoren und die schnelle Aufstockung unserer bestehenden Anleihe spiegeln das Vertrauen des Kapitalmarkts in unsere Wachstumsstrategie wider. Mit den zusätzlichen Emissionserlösen können wir unsere Wachstumsstrategie konsequent weiter fortsetzen und sind noch flexibler, sich bietende Opportunitäten am Markt zu realisieren." Die Transaktion wurde von der Montega Markets GmbH (vertraglich gebundener Vermittler der Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister) als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner begleitet. Über HMS Bergbau AG: Die HMS Bergbau AG zählt zu den führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und Vermarktungsgesellschaften mit Sitz in Deutschland. Ihr Schwerpunkt liegt auf dem internationalen Handel mit Rohstoffen wie Kohleprodukten, Flüssigbrennstoffen, Öl und Gas, Zement, Erzen und anderen Produkten. Zu ihren Kunden gehören namhafte Industrieunternehmen sowie Energiehändler und -produzenten, die weltweit und termingerecht beliefert werden. Mit Aktivitäten in Asien, Afrika, Europa, Nord- und Südamerika verfügt die HMS Bergbau AG zudem über präferierten Zugang zu hochwertigen Rohstoffreserven und ein weitreichendes globales Netzwerk. Unternehmenskontakt: HMS Bergbau AG An der Wuhlheide 232 12459 Berlin T.: +49 (30) 65 66 81-0 F: +49 (30) 65 66 81-15 E-Mail: info@hms-ag.com URL: www.hms-ag.com Investor Relations Manager: edicto GmbH Doron Kaufmann / Ralf Droz T: +49 69 905 505 53 E-Mail: hms-bergbau@edicto.de



