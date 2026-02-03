Die HMS Bergbau AG hat den Produktionsanlauf (SOP) der Kohlenmine in Botswana bekannt gegeben, was den Übergang des Maatla-Projekts von der Entwicklungs- in die Betriebsphase markiert. Die Rohstoffgewinnung erfolgt im Tagebau und ist auf den Export von hochwertiger Energie-Kohle ausgerichtet. In Phase 1 wird ein jährliches Produktionsvolumen von etwa 1,2 Millionen Tonnen angestrebt, mit einer mittelfristigen Expansion auf bis zu 3,6 Millionen Tonnen pro Jahr in Phase 2. HMS verfügt über eine exklusive Marketingvereinbarung für 100% der Produktion. Für 2026 wird erwartet, dass die Aktivitäten in Botswana einen niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag zum Umsatz beitragen. Mit dem erreichten SOP in Maatla und den jüngst erworbenen Marine Fuel-Aktivitäten als neuem Wachstumsfaktor setzt HMS Bergbau seinen Übergang von einem reinen Rohstoffhändler zu einer integrierten Energie- und Rohstoffplattform fort. Unser Kursziel bleibt bei 70,00 EUR, und wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung (BUY). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hms-bergbau-ag
