EQS-News: reconcept GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission

reconcept begibt ihre 10. Anleihe: 7,75 % Green Global Energy Bond verbindet nachhaltige Investments mit Wachstum im internationalen Markt für Erneuerbare Energien



29.09.2025 / 13:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





reconcept begibt ihre 10. Anleihe: 7,75 % Green Global Energy Bond verbindet nachhaltige Investments mit Wachstum im internationalen Markt für Erneuerbare Energien



Hamburg, 29. September 2025 - Die reconcept GmbH, Projektentwickler für Erneuerbare Energien und Anbieter grüner Geldanlagen, begibt mit dem reconcept Green Global Energy Bond (ISIN: DE000A4DFW53) ihre mittlerweile zehnte Anleihe. Mit einem maximalen Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. Euro, einem Festzins von 7,75 % p.a. und einer Laufzeit von sechs Jahren richtet sich die Emission sowohl an private als auch an institutionelle Anleger. Die Erlöse fließen in Photovoltaik-, Wind- sowie Stand-alone und Co-located Batteriespeicherprojekte in den drei Kernmärkten Deutschland, Finnland und Kanada. Erstmals folgt eine reconcept-Emission den Green Bond Principles (GBP) der International Capital Market Association (ICMA) und wurde von EthiFinance mit einer Second Party Opinion als Green Bond klassifiziert. Damit ist sichergestellt, dass die Mittelverwendung den gängigen Nachhaltigkeitsstandards entspricht und aktiv zum Klimaschutz beiträgt. Der Erfolg von reconcept basiert auf der Entwicklung Erneuerbarer-Energien-Projekte in Deutschland, Finnland und Kanada. Der Fokus liegt auf Windkraft, Photovoltaik, Batteriespeicherlösungen, Wasserkraft sowie auf Grünem Wasserstoff. In ihren Fokusmärkten arbeitet reconcept derzeit an einer Pipeline von mehr als 10 GW Leistung, einschließlich der Projekte des finnischen Joint Ventures. Der neue Green Bond finanziert die Realisierung dieser internationalen Projektpipeline und stärkt das seit vielen Jahren etablierte integrierte Geschäftsmodell aus stetig wachsender, diversifizierter Projektentwicklung und dem Emissionsgeschäft mit grünen Kapitalmarktprodukten - getragen von der über 25-jährigen Erfahrung von reconcept im Markt für Erneuerbare Energien. Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH, erklärt: "Wir wollen unsere Projektentwicklung in allen drei Märkten konsequent forcieren - nachhaltig und zielgerichtet. Mit dem reconcept Green Global Energy Bond können wir die Finanzierung unserer Projekte im In- und Ausland weiter diversifizieren und zugleich privaten und institutionellen Investoren eine attraktive Möglichkeit bieten, am internationalen Ausbau der Erneuerbaren Energien zu partizipieren." Das Angebot für den reconcept Green Global Energy Bond umfasst ein öffentliches Angebot und eine Privatplatzierung. Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg können Anleger vom 30. September 2025 bis zum 23. Oktober 2025 (11 Uhr) ihre Kaufanträge über die Webseite www.reconcept.de/ir mittels des bereitgestellten Links zur digitalen Zeichnungsstrecke oder des dort ebenfalls verfügbaren Zeichnungsscheins der Emittentin zusenden. Darüber hinaus haben Anleger vom 30. September 2025 bis zum 24. Oktober 2025 (13 Uhr) die Möglichkeit, den Green Bond über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im XETRA-Handelssystem zu zeichnen. Vom 13. Oktober 2025 bis zum 24. Oktober 2025 (13 Uhr) führt M.M.Warburg & CO als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern durch. Eckdaten des reconcept Green Global Energy Bonds Emittentin reconcept GmbH Emissionsvolumen Bis zu 25,0 Mio. Euro Zielvolumen 15,0 Mio. Euro Kupon 7,75 % p.a. ISIN / WKN DE000A4DFW53 / A4DFW5 Ausgabepreis 100 % Stückelung 1.000 Euro Angebotsfrist 30. September 2025 bis 23. Oktober 2025 (11 Uhr): Zeichnung möglich über www.reconcept.de/ir

30. September 2025 bis 24. Oktober 2025 (13 Uhr): Zeichnung möglich über Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG Valuta 30. Oktober 2025 Laufzeit 6 Jahre: 30. Oktober 2025 bis 30. Oktober 2031 (ausschließlich) Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 30. April und 30. Oktober eines jeden Jahres (erstmals am 30. April 2026) Rückzahlungstermin 30. Oktober 2031 Rückzahlungsbetrag 100 % Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkündigungsrechte der Emittentin Ab 30. Oktober 2028 zu 103 % des Nennbetrags

Ab 30. Oktober 2029 zu 102 % des Nennbetrags

Ab 30. Oktober 2030 zu 101 % des Nennbetrags Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Liquiditätsreserve, Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung Anwendbares Recht Deutsches Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsensegment Ab 30. Oktober 2025: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Bookrunner M.M.Warburg & CO ESG-Format Green Bond Framework, geprüft durch EthiFinance (Secondary Party Opinion)



Über reconcept

reconcept realisiert Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke sowie Energiespeicherlösungen im In- und Ausland. Kernmärkte sind neben Deutschland Finnland und Kanada. Durch die Kombination aus Projektentwicklung und Emissionshaus hat reconcept Zugang zu attraktiven Erneuerbare-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als 19.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 647 Mio. Euro (Stand: 31.12.2024) realisieren können. Die reconcept Gruppe kann sich auf eine langjährige Erfahrung in der Konzeption und Realisierung von Kapitalanlagen stützen. Mit Markteintritt im Jahr 1998 gehört reconcept zu den Vorreitern in diesem innovativen Feld. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO 2 -Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO 2 -Zertifikate nach "Verified Carbon Standard" aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO 2 -positiv! als "Klimaschützendes Unternehmen" zertifiziert.



Finanzpressekontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

linh.chung@linkmarketservices.eu



Investorenkontakt

Sven Jessen

reconcept GmbH

040/3252165-66

kundenservice@reconcept.de



Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Die Billigung des Wertpapierprospekts und eventueller Nachträge durch die Luxemburger CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar sind.



29.09.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

