Erstmals folgt eine reconcept-Emission den Green Bond Principles (GBP) der International Capital Market Association (ICMA) und wurde von EthiFinance mit einer Second Party Opinion als Green Bond klassifiziert. Damit ist sichergestellt, dass die Mittelverwendung den gängigen Nachhaltigkeitsstandards entspricht und aktiv zum Klimaschutz beiträgt.
Der Erfolg von reconcept basiert auf der Entwicklung Erneuerbarer-Energien-Projekte in Deutschland, Finnland und Kanada. Der Fokus liegt auf Windkraft, Photovoltaik, Batteriespeicherlösungen, Wasserkraft sowie auf Grünem Wasserstoff. In ihren Fokusmärkten arbeitet reconcept derzeit an einer Pipeline von mehr als 10 GW Leistung, einschließlich der Projekte des finnischen Joint Ventures. Der neue Green Bond finanziert die Realisierung dieser internationalen Projektpipeline und stärkt das seit vielen Jahren etablierte integrierte Geschäftsmodell aus stetig wachsender, diversifizierter Projektentwicklung und dem Emissionsgeschäft mit grünen Kapitalmarktprodukten - getragen von der über 25-jährigen Erfahrung von reconcept im Markt für Erneuerbare Energien.
Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH, erklärt: "Wir wollen unsere Projektentwicklung in allen drei Märkten konsequent forcieren - nachhaltig und zielgerichtet. Mit dem reconcept Green Global Energy Bond können wir die Finanzierung unserer Projekte im In- und Ausland weiter diversifizieren und zugleich privaten und institutionellen Investoren eine attraktive Möglichkeit bieten, am internationalen Ausbau der Erneuerbaren Energien zu partizipieren."
Das Angebot für den reconcept Green Global Energy Bond umfasst ein öffentliches Angebot und eine Privatplatzierung. Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg können Anleger vom 30. September 2025 bis zum 23. Oktober 2025 (11 Uhr) ihre Kaufanträge über die Webseite www.reconcept.de/ir mittels des bereitgestellten Links zur digitalen Zeichnungsstrecke oder des dort ebenfalls verfügbaren Zeichnungsscheins der Emittentin zusenden. Darüber hinaus haben Anleger vom 30. September 2025 bis zum 24. Oktober 2025 (13 Uhr) die Möglichkeit, den Green Bond über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im XETRA-Handelssystem zu zeichnen.
Vom 13. Oktober 2025 bis zum 24. Oktober 2025 (13 Uhr) führt M.M.Warburg & CO als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern durch.
Eckdaten des reconcept Green Global Energy Bonds
Die Billigung des Wertpapierprospekts und eventueller Nachträge durch die Luxemburger CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar sind.
