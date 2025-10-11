Anzeige
Samstag, 11.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
WKN: A3E5DA | ISIN: DE000A3E5DA0 | Ticker-Symbol: LOU
Hamburg
10.10.25 | 14:35
3,700 Euro
-2,63 % -0,100
Branche
Unterhaltung
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
DEAG DEUTSCHE ENTERTAINMENT AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEAG DEUTSCHE ENTERTAINMENT AG 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CHAPTERS GROUP
CHAPTERS GROUP AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CHAPTERS GROUP AG38,200-3,29 %
DEAG DEUTSCHE ENTERTAINMENT AG3,700-2,63 %
EL ORIGEN FOOD GMBH99,000,00 %
ELEVING GROUP SA1,6100,00 %
ENERGIEKONTOR AG38,950-19,44 %
NEUE ZWL ZAHNRADWERK LEIPZIG GMBH100,19-0,08 %
NORATIS AG0,865-5,46 %
PAUL TECH AG69,25-1,42 %
RECONCEPT GMBH103,000,00 %
SOWITEC GROUP GMBH70,50-11,88 %
SUNFARMING GMBH96,00-1,03 %
UBM DEVELOPMENT AG22,500+1,35 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.