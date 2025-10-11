Kalenderwoche 41 am KMU-Anleihemarkt

Die DEAG Deutsche Entertainment AG kann ihre neue Unternehmensanleihe 2025/29 (ISIN: NO0013639112) erfolgreich vollständig am Kapitalmarkt platzieren. Das angestrebte Emissionsvolumen von 75 Mio. Euro wurde dank starker Nachfrage von institutionellen wie privaten Investoren vollständig erreicht - die Anleihe, die als Nordic Bond strukturiert ist, war sogar deutlich überzeichnet. Alle Zeichnungen bis 5.000 Euro wurden vollständig zugeteilt. Der finale Zinskupon ist im Rahmen des Bookbuildings auf 7,75 % p.a. festgelegt worden. Mit dem Emissionserlös will DEAG ihre Anleihe 2023/26 refinanzieren, das Wachstum finanzieren und Minderheitsanteile reduzieren.

Ebenfalls mit einem neuen Angebot am Markt ist die Eleving Group, die ihr öffentliches Angebot für eine neue, besicherte Anleihe 2025/30 (ISIN: XS3167361651) Anfang dieser Woche gestartet ...

