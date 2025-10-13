Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die reconcept GmbH, Projektentwickler für Erneuerbare Energien und Anbieter grüner Geldanlagen, begibt mit dem reconcept Green Global Energy Bond (ISIN DE000A4DFW53/ WKN A4DFW5) ihre mittlerweile zehnte Anleihe. Mit einem maximalen Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. Euro, einem Festzins von 7,75% p.a. und einer Laufzeit von sechs Jahren richtet sich die Emission sowohl an private als auch an institutionelle Anleger. Die Erlöse des Green Bonds fließen in Photovoltaik-, Wind- sowie Stand-alone- und Co-located-Batteriespeicherprojekte in den drei Kernmärkten Deutschland, Finnland und Kanada. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
