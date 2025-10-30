Privatanleger greifen zu - Institutionelle Investoren zurückhaltend

Die reconcept GmbH hat ihren 7,75 %-Green Global Energy Bond (ISIN: DE000A4DFW53) mit einem Platzierungsvolumen von rund 10,7 Mio. Euro an den Markt gebracht. Das maximale Gesamtvolumen der Anleihe, die ab heute an der Börse gehandelt werden kann, liegt bei 25 Mio. Euro. Der Emissionserlös dient der Weiterentwicklung von Projekten in Deutschland, Finnland und Kanada, wo reconcept über eine Projektpipeline von mehr als 10 Gigawatt verfügt.

Getragen wurde die Platzierung laut reconcept vor allem von langjährigen Privatanlegern, die dem nachhaltigen Geschäftsmodell des Hamburger Unternehmens seit Jahren Vertrauen schenken. Institutionelle Investoren ...

