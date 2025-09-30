Der Rohstoffhändler HMS Bergbau (ISIN: DE0006061104) hat im ersten Halbjahr 2025 eine solide Entwicklung hingelegt. Trotz fallender Rohstoffpreise und globaler Unsicherheiten steigerte das Berliner Unternehmen sein EBITDA um fünf Prozent auf 8,3 Millionen Euro. Die Marge verbesserte sich spürbar, obwohl der Umsatz preisbedingt zurückging. Ergebnis klettert trotz Preisdruck: Die Zahlen zeigen eine zwiespältige Situation. Der Umsatz sank von 731,4 Millionen auf 643 Millionen Euro. Das lag aber hauptsächlich an niedrigeren Rohstoffpreisen, nicht an schwächeren Mengen. Wichtiger ist: Das operative ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt