Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Mutares SE & Co. KGaA vom 01.10.2025:Magirus, ein hundertprozentiges Portfoliounternehmen der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN DE000A2NB650/ WKN A2NB65), hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Achleitner Fahrzeugbau GmbH unterzeichnet, eines österreichischen Unternehmens, das sich auf die Konstruktion, Entwicklung und Produktion von maßgeschneiderten Fahrzeugen für Offroad-, Polizei-, Militär- und paramilitärische Anwendungen spezialisiert hat und zur Franz Achleitner Fahrzeugbau und Reifenzentrum GmbH gehört. Die Transaktion stärkt das Mutares-Portfoliounternehmen Magirus als Ergänzung im Segment Infrastructure & Special Industry weiter. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich der üblichen Bedingungen für das vierte Quartal 2025 erwartet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
