Mitteilung der JadeHawk Capital S.à r.l.:
JadeHawk Capital S.à r.l. schließt Geschäftsjahr 2024/2025 mit einem Gewinn von 4,0 Mio. Euro abDie JadeHawk Capital S.à r.l., ein spezialisierter Finanzinvestor vorwiegend für Beteiligungen an unterbewerteten geschlossenen Immobilienfonds über den Zweitmarkt, konnte ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024/2025 (Stichtag: 28. Februar 2025) verbuchen. So stiegen die Verkaufserlöse von 3,4 Mio. Euro auf 4,7 Mio. Euro, gleichbedeutend mit einem Zuwachs von 38,2 %. Positiv entwickelten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
