EQS-News: JadeHawk Capital S.à r.l.
/ Schlagwort(e): Halbjahresbericht
JadeHawk Capital S.à r.l. steigert Gewinn im 1. Halbjahr 2025/2026 auf 1,4 Mio. Euro
Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2025/2026 geht JadeHawk Capital davon aus, dass das Verkaufsvolumen - nach der bereits erreichten signifikanten Steigerung gegenüber dem Vorjahr - auf dem Niveau des Berichtszeitraumes gehalten werden wird. Die erhaltenen Ausschüttungen aus Mieteinnahmen werden voraussichtlich zurückgehen, weil die Mieteinnahmen in den geschlossenen Immobilienfonds vermehrt zur Rücklagenbildung und für Investitionen in Vermögenswerte genutzt werden, um neue Mieter zu gewinnen und bestehende Mieter zu halten. Unter dem Strich wird ein Gewinn mindestens auf dem Niveau des Berichtszeitraumes erwartet.
Der Halbjahresabschluss 2025/2026 steht unter www.JadeHawk.eu/investorrelations zum Download zur Verfügung.
28.10.2025 CET/CEST
