EQS-News: JadeHawk Capital S.à r.l. / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

JadeHawk Capital S.à r.l. steigert Gewinn im 1. Halbjahr 2025/2026 auf 1,4 Mio. Euro



28.10.2025 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





JadeHawk Capital S.à r.l. steigert Gewinn im 1. Halbjahr 2025/2026 auf 1,4 Mio. Euro



Howald (Luxemburg), 28.10.2025 - Die JadeHawk Capital S.à r.l., ein spezialisierter Finanzinvestor vorwiegend für Beteiligungen an unterbewerteten geschlossenen Immobilienfonds über den Zweitmarkt, erzielte im 1. Halbjahr 2025/2026 (Stichtag: 31. August 2025) Verkaufserlöse in Höhe von 1,6 Mio. Euro und schloss weitere Verkäufe in Höhe von 5,3 Mio. Euro ab. Damit konnte der Vorjahreswert von 1,8 Mio. Euro mehr als verdreifacht werden. Ein Zuwachs wurde auch bei den regelmäßigen Ausschüttungen aus Mieteinnahmen verzeichnet, die im Berichtszeitraum von 1,6 Mio. Euro auf 1,9 Mio. Euro zunahmen. Auf der Ertragsseite setzte sich der positive Trend des abgelaufenen Geschäftsjahres, in dem der Turnaround gelungen war, weiter fort. Mit einem Gewinn in Höhe von 1,4 Mio. Euro gelang es JadeHawk Capital, den Vorjahreswert von 1,2 Mio. Euro um 18 % zu steigern. Dieser positiven Ertragsentwicklung folgend nahm das Eigenkapital von 14,3 Mio. Euro auf 15,7 Mio. Euro zu, gleichbedeutend mit einer höheren Eigenkapitalquote von 52,1 % (28. Februar 2025: 49,7 %). Die liquiden Mittel lagen zum 31. August 2025 bei 1,9 Mio. Euro (28. Februar 2025: 3,1 Mio. Euro). Die Verbindlichkeiten in Höhe von 14,5 Mio. Euro zum 31. August 2025 sind gegenüber dem 28. Februar 2025 stabil geblieben. Der operative Cashflow nahm deutlich von 0,03 Mio. Euro auf 2,6 Mio. Euro zu. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2025/2026 geht JadeHawk Capital davon aus, dass das Verkaufsvolumen - nach der bereits erreichten signifikanten Steigerung gegenüber dem Vorjahr - auf dem Niveau des Berichtszeitraumes gehalten werden wird. Die erhaltenen Ausschüttungen aus Mieteinnahmen werden voraussichtlich zurückgehen, weil die Mieteinnahmen in den geschlossenen Immobilienfonds vermehrt zur Rücklagenbildung und für Investitionen in Vermögenswerte genutzt werden, um neue Mieter zu gewinnen und bestehende Mieter zu halten. Unter dem Strich wird ein Gewinn mindestens auf dem Niveau des Berichtszeitraumes erwartet. Der Halbjahresabschluss 2025/2026 steht unter www.JadeHawk.eu/investorrelations zum Download zur Verfügung.



Investorenkontakt:

Jan Düdden

JadeHawk Capital S.à r.l.

+352 47 68 47 904

info@jadehawk.eu



Finanzpressekontakt:

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

frank.ostermair@linkmarketservices.eu

linh.chung@linkmarketservices.eu



28.10.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News