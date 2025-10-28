JadeHawk Capital S.à r.l. steigert Gewinn im 1. Halbjahr 2025/2026 auf 1,4 Mio. EuroDie JadeHawk Capital S.à r.l., ein spezialisierter Finanzinvestor vorwiegend für Beteiligungen an unterbewerteten geschlossenen Immobilienfonds über den Zweitmarkt, erzielte im 1. Halbjahr 2025/2026 (Stichtag: 31. August 2025) Verkaufserlöse in Höhe von 1,6 Mio. Euro und schloss weitere Verkäufe in Höhe von 5,3 Mio. Euro ab. Damit konnte ...

