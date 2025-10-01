Der Wiesbadener Projektentwickler ABO Energy (ISIN: DE0005760029) vertieft die Zusammenarbeit mit dem Hamburger Stromerzeuger Encavis. Nach fünf bereits realisierten Windparks hat ABO jetzt das sechste Projekt verkauft und für vier weitere Parks eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Das Portfolio umfasst insgesamt 106 Megawatt. Die Partnerschaft zeigt, wie Entwickler und Investoren langfristig zusammenwachsen. Fünf Windparks auf einen Schlag: Das Kooperations-Portfolio besteht aus fünf Projekten in vier Bundesländern. In Brandenburg entsteht der Windpark Schierenberg mit acht Vestas-Anlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
