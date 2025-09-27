Aktien:mBei rund 23.300 Punkten setzen spätestens Käufe ein, bei rund 23.800 Punkten werden die Anleger vorsichtig. So stellt sich der DAX im september dar - bisher. Und in den USA feiern die Märkte Rekorde - zwar nur in kleinen Schritten, aber immerhin. Und wie geht's weiter? Viele Börsianer erwarten trotz ungeklärter Zollfragen, potentiellem Shutdown der US-Behörden ab dem 1. Oktober einen guten "Aktienherbst". Und was sollte man bis dahin tun? Drinbleiben, nachkaufen bei Schwächephasen? Oder sind die vielen ungelösten Baustellen so schwer handelbar, dass man sich besser defensiver aufstellt? ...Den vollständigen Artikel lesen ...
