Anzeige
Mehr »
Samstag, 08.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Microcap mit Pentagon-Zugang: Der heißeste Microcap im Defence-Re-Rating?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 566480 | ISIN: DE0005664809 | Ticker-Symbol: EVT
Xetra
07.11.25 | 17:42
5,236 Euro
-10,00 % -0,582
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Prime Standard
SDAX
TecDAX
1-Jahres-Chart
EVOTEC SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
EVOTEC SE 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
5,4045,42807.11.
5,4005,41807.11.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
3U
3U HOLDING AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
3U HOLDING AG1,3500,00 %
EVOTEC SE5,236-10,00 %
GEBERIT AG675,00+0,09 %
HAPAG-LLOYD AG117,60-0,17 %
HENSOLDT AG91,65+4,50 %
KRONES AG125,40+4,85 %
NEMETSCHEK SE93,45+0,54 %
NORDEX SE27,060-1,74 %
NORMA GROUP SE12,780-1,24 %
PLANETHIC GROUP AG8,260-2,36 %
RENK GROUP AG64,44+2,29 %
RHEINMETALL AG1.749,00+2,40 %
SFC ENERGY AG14,220-4,95 %
STRATEC SE19,640-4,89 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.