Aktien: Eine Woche mit einigen Enttäuschungen. Und tiefgefallenen Aktien - Gerresheimer wieder auf 2010er-Niveau, Evotec unter 6,00 EUR, Hypoport fällt unter 120,00 EUR, Block Minus 15% an einem Tag, …Shutdown mit rekordlanger Dauer, Entlassungen in USA im Oktober auf Rekrodniveau, extrem hochbewertete KI-Wetten. Gemengelage die Märkte nervös macht. Zwar konnteTrump weitere Pharmas zu Preiszugeständnissen zwingen - Novo Nordisk's Kurs zeigte prompt weitere Tiefstände, aber shutdownbedingt fehlen statistische Daten,d ie möglicherweise die Ängste abschwächen könnten. und wer im Trüben fischt, der ...

