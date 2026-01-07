Rüstungsaktien steuern am Mittwoch schon auf den vierten Gewinntag in Folge im Jahr 2026 zu. Hintergrund sind die erneuten Drohungen von Donald Trump, Grönland zu annektieren. Dänemark reagiert darauf mit höheren Verteidigungsausgaben. Europäische Verteidigungsaktien waren am Mittwoch erneut gefragt an den europäischen Börsen. Der Stoxx Europe Aerospace & Defense Index stieg um 2,5 Prozent und hat damit seit Jahresanfang schon fast elf Prozent zugelegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
