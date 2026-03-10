Am morgigen Mittwoch wird Rheinmetall die Geschäftszahlen zum vergangenen Jahr vorlegen. Der größte Rüstungskonzern Deutschlands hat nach Verzögerungen bei wichtigen Aufträgen der Bundesregierung auf einen Schlussspurt im vierten Quartal gesetzt. Nun muss sich zeigen, in wie fern der Blue Chip das nun auch in den Zahlen widerspiegeln kann.Grundsätzlich profitiert der Konzern weiterhin enorm vom Rüstungsboom. Getragen von der Aufrüstung der Nato-Staaten will Rheinmetall den Umsatz bis 2030 auf rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär