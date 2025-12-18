Anzeige
WKN: 516790 | ISIN: DE0005167902 | Ticker-Symbol: UUU
Tradegate
18.12.25 | 08:51
1,035 Euro
-4,17 % -0,045
Branche
Telekom
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
3U HOLDING AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
3U HOLDING AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,0501,09009:21
1,0451,10009:23
Unternehmen / AktienKurs%
3U HOLDING AG1,035-4,17 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.