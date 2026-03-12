EQS-News: 3U HOLDING AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

3U HOLDING AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 und Ausblick für 2026



3U HOLDING AG: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 und Ausblick für 2026 Marburg, 12. März 2026 - Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) gibt die vorläufigen, noch ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt und veröffentlicht ihren Ausblick für das Geschäftsjahr 2026. Highlights Geschäftsjahr 2025 (vorläufig) Konzernumsatz 2025 von rund EUR 53,0 Mio. (Vorjahr: EUR 55,7 Mio.) leicht unterhalb der angepassten Erwartungen.

EBITDA 2025 bei rund EUR -3,7 Mio. (Vorjahr: EUR 3,8 Mio.) infolge höherer Aufwendungen und Restrukturierungsmaßnahmen, insbesondere im SHK-Segment.

ITK- und Erneuerbare-Energien-Segment entwickeln sich im Rahmen der Planungen, SHK-Geschäft durch Neuausrichtung und Marktumfeld belastet.

Deutlicher Ausbau der langfristigen Vermögenswerte, durch das Repowering im Windpark Langendorf und Erhöhung des Bitcoin-Bestands. Geschäftsentwicklung 2025 Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der 3U Konzern einen Umsatz von rund EUR 53,0 Mio. und verfehlte damit das Vorjahresniveau von EUR 55,7 Mio. wie erwartet leicht. Maßgeblich hierfür waren rückläufige Erlöse im ITK-Segment sowie ein durch Restrukturierungsmaßnahmen geprägtes Umfeld im Onlinehandel. Dem standen eine weitgehend stabile Entwicklung im Segment Erneuerbare Energien sowie ein akquisitionsbedingter Umsatzanstieg durch die Einbeziehung der EMPUR-Gruppe im SHK-Bereich gegenüber. Das EBITDA des Konzerns ging auf rund EUR -3,7 Mio. zurück (Vorjahr: EUR 3,8 Mio.). Wesentliche Ursachen waren der deutliche Anstieg des Personalaufwands, höhere sonstige betriebliche Aufwendungen - unter anderem im Zusammenhang mit durchgeführten und geplanten Akquisitionen - sowie Aufwendungen für Restrukturierungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt rund EUR 1,6 Mio. Die Vermögens- und Finanzlage der 3U-Gruppe ist trotz der Ergebnissituation weiterhin solide. Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 31. Dezember 2025 deutlich, im Wesentlichen aufgrund des Ausbaus der langfristigen Vermögenswerte, insbesondere der Sachanlagen im Zuge der Investitionen im Bereich Erneuerbare Energien. Die Eigenkapitalbasis bleibt belastbar und bietet einen angemessenen finanziellen Handlungsspielraum zur Fortsetzung der Wachstums- und Transformationsschritte. Entwicklung der Segmente 2025 Im Segment ITK lagen die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2025 mit rund EUR 13,2 Mio. deutlich unter dem Vorjahreswert von EUR 19,2 Mio. und damit im Rahmen der Planungen. Der Rückgang resultierte im Wesentlichen aus dem weitgehenden Wegfall des Voice-Retail-Geschäfts sowie aus strategischen Anpassungen in weiteren Geschäftsfeldern. Das Segment-EBITDA ging auf rund EUR 2,8 Mio. zurück (Vorjahr: EUR 4,4 Mio.), die Marge blieb jedoch auf einem soliden Niveau. Der Fokus liegt weiterhin auf renditestarken Produktbereichen, dem Ausbau der Managed-Services-Aktivitäten und der weiteren Digitalisierung des Leistungsangebots. Das Segment Erneuerbare Energien verzeichnete im Berichtsjahr 2025 einen leichten Umsatzrückgang auf rund EUR 4,6 Mio. (Vorjahr: EUR 4,8 Mio.), der im Wesentlichen auf die geplanten Umbauarbeiten im Rahmen des Repowering-Projekts im Windpark Langendorf zurückzuführen war. Das EBITDA reduzierte sich auf rund EUR 2,9 Mio. (Vorjahr: EUR 3,5 Mio.), blieb jedoch auf hohem Niveau. Mit dem Abschluss des Repowering-Projekts in Langendorf und der vollständigen Inbetriebnahme der neuen Windenergieanlagen zu Jahresanfang 2026 hat der Konzern einen wichtigen Meilenstein seiner Wachstumsstrategie in den Erneuerbaren Energien erreicht und die Basis für deutlich steigende Erlöse und Erträge in den kommenden Jahren geschaffen. Im Segment SHK stieg der Umsatz im Geschäftsjahr 2025 dank der Aktivitäten der EMPUR-Gruppe auf rund EUR 36,2 Mio. (Vorjahr: EUR 32,5 Mio.). Organisch lag der Umsatz jedoch spürbar unter dem Vorjahr. Das Geschäft war geprägt von einem anhaltend schwierigen Marktumfeld, verhaltener Baukonjunktur und hoher Unsicherheit auf Kundenseite. Das Segment-EBITDA verschlechterte sich erwartungsgemäß auf rund EUR -6,4 Mio. (Vorjahr: EUR -2,0 Mio.), insbesondere infolge deutlich höherer Personalaufwendungen, gestiegener Beratungskosten und einmaliger Restrukturierungsaufwendungen von rund EUR 1,2 Mio. Mit den eingeleiteten Maßnahmen - darunter ein fokussierteres Produktportfolio, die Optimierung von Beschaffungs- und Logistikprozessen sowie die Integration der EMPUR-Gruppe - schafft 3U die Voraussetzungen für eine schrittweise Verbesserung der Ertragskraft. Ausblick 2026 Trotz des in vielerlei Hinsicht als Übergangsjahr geprägten Geschäftsjahres 2025 bewertet der Vorstand die Ausgangsposition für 2026 als weiterhin günstig. Die konsequent vorangetriebene Neuausrichtung des SHK-Segments, der Ausbau der Kapazitäten im Bereich Erneuerbare Energien und die Fokussierung auf renditestarke Geschäftsbereiche im ITK-Segment sollen ab 2026 zu einer deutlichen Verbesserung von Umsatz und Ergebnis beitragen. Für das Geschäftsjahr 2026 erwartet der Vorstand - ohne Berücksichtigung möglicher künftiger Akquisitionen - einen Anstieg der Konzernerlöse in einer Bandbreite von rund EUR 55,0 Mio. bis EUR 60,0 Mio. sowie ein operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in einer Spanne von rund EUR 6,0 Mio. bis EUR 8,0 Mio. Dies entspricht einer erwarteten EBITDA-Marge von rund 12 %. Im Segment ITK wird für 2026 bei Umsatzerlösen auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2025 von rund EUR 13,0 Mio., ein verbessertes EBITDA von rund EUR 3,5 Mio. und damit eine weiterhin hohe Profitabilität erwartet. Im Segment Erneuerbare Energien rechnet der Vorstand aufgrund des abgeschlossenen Repowering-Projekts in Langendorf und weiterer Maßnahmen mit einer mehr als Verdopplung der Umsatzerlöse auf über EUR 10,0 Mio. sowie einem deutlich gesteigerten EBITDA von rund EUR 8,0 Mio. Im Segment SHK wird für 2026 bei Umsatzerlösen von rund EUR 35,0 Mio. ein im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessertes, aber noch negatives EBITDA von rund EUR -1,0 Mio. prognostiziert. In der Einzelgesellschaft 3U HOLDING AG geht der Vorstand für 2026 von Umsatzerlösen in einer Bandbreite von rund EUR 2,0 Mio. bis EUR 2,5 Mio. aus. Das EBITDA der Holding wird - unter anderem bedingt durch höhere Verwaltungsaufwendungen im Zusammenhang mit Transformations- und Digitalisierungsinitiativen - in einer Spanne von rund EUR -3,0 Mio. bis EUR -4,0 Mio. erwartet. Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 Die finalen, testierten Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 sowie der Geschäftsbericht 2025 sollen planmäßig am 31. März 2026 veröffentlicht werden. Weitere Informationen zur Entwicklung des Konzerns, der Segmente und zum Ausblick werden im Rahmen der Berichterstattung ausführlich dargestellt. Am 31. Kontakt:

Thomas Fritsche, Investor Relations

Tel.: +49 6421 999-1200

E-Mail: IR@UUU.de Über 3U:

Die 3U HOLDING AG mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im

E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU). Mehr Informationen finden Sie auf www.UUU.de



