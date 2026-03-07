Aktien: Letzte Woche, freitags abends machten wir uns Gedanken über einen anstehenden Aktienmonat März - mit neuen Kursausschlägen nach oben. Wir erwähnten zwar die "bekannten Baustellen und Problemfelder(n), wie den USA-Iran-Verhandlungen, dem brüchigen Waffenstillstand im Gaza,(…)". Aber der Interventionist Trump, der die aussenpolitisch motivierten Kriege seiner Vorgänger verurteilte, der mit seiner MAGA-Bewegung die Ablehnung ausländischer Abenteuer teilte, der ja bereits seit Monaten der Reihe nach Kriege beendet, "wie den in der Ukraine" beginnt mit Israel die Enthauptung des Iran. Inclusive ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin