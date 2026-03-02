EQS-News: 3U HOLDING AG / Schlagwort(e): Sonstiges

3U HOLDING AG: Repowering-Projekt Langendorf erfolgreich abgeschlossen - Kapazität fast verdoppelt und Stromproduktion wird signifikant zulegen Alle fünf neuen Windenergieanlagen am Netz: Installierte Leistung im Windpark steigt von 22,5 MW auf 43 MW

Erwarteter Jahresertrag von über 100 Mio. kWh grüner Strom

Jährliche Einsparung von über 50.000 Tonnen CO 2

Investitionsvolumen von rund EUR 70 Mio. Marburg, 2. März 2026 - Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902) gibt den erfolgreichen Abschluss ihres bislang größten Repowering-Projekts im Windpark Langendorf (Sachsen-Anhalt) bekannt. Nach einer Bauzeit von knapp 16 Monaten sind alle fünf neu errichteten Anlagen mit einer Nennleistung von jeweils 6,2 Megawatt vollständig in Betrieb und speisen umweltfreundlichen Strom in das öffentliche Netz ein. Damit wurde das anspruchsvolle Modernisierungsvorhaben des Konzerns gemäß Zeitplan realisiert. Technologische Effizienzsteigerung und Ertragskraft

Im Rahmen des Repowering-Konzepts wurden von den 15 Bestandsanlagen insgesamt sieben alte durch fünf neue Turbinen des Typs Vestas V162 ersetzt. Die neuen Anlagen zeichnen sich durch hohe Effizienz und optimierte Betriebsparameter aus. Trotz der geringeren Anzahl an Anlagen konnte die Nennleistung des Standorts durch den technologischen Fortschritt von zuvor 22,5 MW auf nun 43 MW nahezu verdoppelt werden. Auf Basis einer konservativen Annahme von 2.500 Volllaststunden pro Jahr wird am Standort Langendorf künftig über 100 Mio. Kilowattstunden (kWh) klimafreundlicher Strom pro Jahr produziert. Dies entspricht einer Steigerung der Strommenge gegenüber dem vorhergehenden Windparkkonzept um weit mehr als das Doppelte. Mit dieser Energiemenge können rechnerisch mehr als 30.000 Haushalte versorgt werden. Beitrag zum Klimaschutz

Die ökologische Bilanz des Standorts verbessert sich durch das Repowering massiv: Durch die Verdrängung fossiler Energieträger im deutschen Strommix vermeidet der modernisierte Windpark Langendorf pro Jahr den Ausstoß von über 50.000 Tonnen CO 2 - ein wesentlicher Beitrag zur regionalen und nationalen Energiewende. "Die Fertigstellung des Repowering-Projekts in Langendorf ist ein Meilenstein für unsere Wachstums- und Ertragsziele", sagt Christoph Hellrung, CFO der 3U HOLDING AG und im Vorstandsteam zuständig für das Segment Erneuerbare Energien. "Mit einem Investitionsvolumen von rund EUR 70 Mio. haben wir eine hochrentable Basis für unser Segment Erneuerbare Energien geschaffen. Die Effizienz der neuen Anlagen mit einer Nabenhöhe von 169 Meter und einem Rotordurchmesser von 162 Meter sichert uns stabile, planbare Cashflows und stärkt nachhaltig die Ertragskraft des gesamten 3U Konzerns. Wir zeigen damit einmal mehr unsere Kompetenz, komplexe Infrastrukturprojekte wertsteigernd für unsere Aktionäre umzusetzen." Das Repowering-Projekt profitiert die kommenden Jahre unter Berücksichtigung des standortabhängigen Gütefaktors von einer garantierten Einspeisevergütung von rund 0,09 Euro pro Kilowattstunde. Zusammen mit einem bereits verhandelten Vermarktungsvertrag schafft dies eine solide Grundlage für eine deutliche Verbesserung der Umsatz- und Ergebnisentwicklung im Segment Erneuerbare Energien. Das Repowering - der Ersatz alter durch neue, leistungsfähigere Anlagen - ist ein zentraler Baustein für den erfolgreichen Ausbau der Windenergie in Deutschland. Es ermöglicht auf bereits vorbelasteten und akzeptierten Flächen einen deutlichen Mehrertrag an sauberer Energie. Die zusätzlichen Strommengen und die erheblichen CO2-Einsparungen unterstreichen die Bedeutung dieses Projekts für Umwelt, Region und Aktionäre. Der Windpark Langendorf wurde 2001 mit insgesamt 15 Windkraftanlagen vom Typ Enron/GE 1.5sl mit einer Nennleistung von jeweils 1,5 MW gebaut und in Betrieb genommen. Die 3U hatte den Windpark 2014 erworben. Mit Abschluss des Repowering-Projekts erhöht sich das konzerneigene Portfolio an Wind- und Solarparks von 53 MW auf 73 MW installierte Leistung, womit die 3U HOLDING AG ihre Position als verlässlicher Akteur auf dem Markt der Erneuerbaren Energien festigt. Kontakt: Thomas Fritsche, Investor Relations Tel.: +49 6421 999-1200 E-Mail: IR@UUU.de Über 3U: Die 3U HOLDING AG mit Sitz in Marburg wurde 1997 gegründet. Sie steht als operative Management- und Beteiligungsholding an der Spitze des 3U Konzerns. Zum Zweck der Wertsteigerung für das Aktionariat, die Beschäftigten, Kunden, Lieferanten und alle Stakeholder erwirbt, betreibt und veräußert sie Unternehmen in den drei Segmenten ITK (Informations- und Telekommunikationstechnik), Erneuerbare Energien und SHK (Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik). In allen drei Segmenten ist der 3U Konzern mit Geschäftsmodellen in Megatrends erfolgreich und profitabel und strebt insbesondere mit seinem Geschäftsmodell im

E-Commerce marktführende Positionen an. Die Aktien der 3U HOLDING AG werden auf XETRA, Tradegate und an den deutschen Regionalbörsen gehandelt (ISIN: DE0005167902; Kürzel: UUU). Mehr Informationen finden Sie auf www.UUU.de



