3U HOLDING AG hat ihr bislang größtes Repowering im Windpark Langendorf (Sachsen-Anhalt) erfolgreich abgeschlossen: Alle fünf neuen Anlagen mit jeweils 6,2 MW sind vollständig in Betrieb und speisen Strom ins Netz ein - nach knapp 16 Monaten Bauzeit und "gemäß Zeitplan". Für Anleger ist das eine der besten Nachrichten, die ein Erneuerbare-Energien-Segment liefern kann: Bau abgeschlossen, Anlagen drehen, Cashflow kann laufen. 3U Holding: Weniger Anlagen, deutlich mehr Power: 22,5 MW werden zu 43 MW Der Clou am Repowering: Von den ursprünglich 15 Bestandsanlagen wurden sieben alte durch fünf neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
