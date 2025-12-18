Deutschland & Europa: Geldpolitik trifft auf Jahresend-Zurückhaltung: Marktbericht für den 18. Dezember 2025: Der deutsche Aktienmarkt startet in den Donnerstag mit einer spürbaren Mischung aus Zurückhaltung und Erwartung. Im Zentrum steht die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. Zwar gilt eine Zinspause als sicher, doch die begleitenden Aussagen von EZB-Präsidentin Lagarde dürften für die Märkte entscheidender sein als der Beschluss selbst. Die Inflation nähert sich der Zielmarke, gleichzeitig bleibt das konjunkturelle Umfeld fragil. Industrie, Bau und Teile des Konsums zeigen weiterhin ...

