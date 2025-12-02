EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 3U HOLDING AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die 3U HOLDING AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.3u.net/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://www.3u.net/en/investor-relations/publications/
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.3u.net/investor-relations/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://www.3u.net/en/investor-relations/publications/
02.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|3U HOLDING AG
|Zu den Sandbeeten 1b
|35043 Marburg
|Deutschland
|Internet:
|www.3u.net
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2238820 02.12.2025 CET/CEST
© 2025 EQS Group