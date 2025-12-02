EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: 3U HOLDING AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

3U HOLDING AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



02.12.2025 / 10:15 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hiermit gibt die 3U HOLDING AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort: https://www.3u.net/investor-relations/finanzberichte/



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort: https://www.3u.net/en/investor-relations/publications/



Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort: https://www.3u.net/investor-relations/finanzberichte/



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026

Ort: https://www.3u.net/en/investor-relations/publications/





