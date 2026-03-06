EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Palfinger AG
Hiermit gibt die Palfinger AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.palfinger.com/worldwide/de/ueber-uns/investoren/publikationen/finanz-publikationen.html
Sprache: Englisch
Ort: https://www.palfinger.com/worldwide/en/about-palfinger/investors/publications/finance-publications.html
Bemerkungen:
Es handelt sich um eine Korrektur aufgrund eines formalen Fehlers in der Gestaltung des ESEF-Packages, die korrigierte Version ersetzt die am 03.03.2026 veröffentlichte Version und es wurden keine inhaltlichen Änderungen in der für Menschen lesbaren Version (xHTML-Datei) vorgenommen.
06.03.2026 CET/CEST
