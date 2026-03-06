EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Palfinger AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Palfinger AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



06.03.2026 / 13:02 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hiermit gibt die Palfinger AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:



Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)



Sprache: Deutsch

Ort: https://www.palfinger.com/worldwide/de/ueber-uns/investoren/publikationen/finanz-publikationen.html



Sprache: Englisch

Ort: https://www.palfinger.com/worldwide/en/about-palfinger/investors/publications/finance-publications.html





Bemerkungen:

Es handelt sich um eine Korrektur aufgrund eines formalen Fehlers in der Gestaltung des ESEF-Packages, die korrigierte Version ersetzt die am 03.03.2026 veröffentlichte Version und es wurden keine inhaltlichen Änderungen in der für Menschen lesbaren Version (xHTML-Datei) vorgenommen.







06.03.2026 CET/CEST

