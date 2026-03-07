© Foto: Pixabay auf Pexels (Symbolbild)

Krieg, Aufrüstung, Milliardenprogramme. Alles eigentlich perfekte Bedingungen für eine Rüstungsaktie. Und trotzdem läuft es bei Rheinmetall an der Börse gerade alles andere als rund. Der Kurs hängt durch, die Charttechnik sendet beunruhigende Signale, und wer genau hinschaut, fragt sich. Warum bricht diese Aktie ausgerechnet jetzt nicht stärker nach oben aus? Die Antwort könnte unangenehm sein und auch teuer werden für alle, die zu lange warten.

Rheinmetall im Rüstungsboom - aber der Kurs zieht nicht mit

Es klingt eigentlich paradox. Der Iran-Konflikt dominiert die Schlagzeilen, Rüstungsbudgets werden quer durch Europa aufgestockt, und Rheinmetall gilt als einer der direkten Nutznießer dieser geopolitischen Zeitenwende. Der Konzern schreibt Rekordaufträge, die Nachfrage nach Panzern, Munition und Schutzsystemen ist so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und dennoch: An der Börse passiert…. - fast nichts. Genau das sollte nachdenklich machen. Wenn eine Aktie in ihrem besten Umfeld seit Jahren nicht richtig anzieht, dann steckt dahinter meistens mehr als nur kurze Zurückhaltung. Märkte schauen bekanntlich nach vorn. Und offenbar sehen viele Marktteilnehmer dort etwas, das sie nicht so recht begeistert. Die jüngsten Unternehmenszahlen waren auf den ersten Blick solide. Umsatz und Auftragseingang stimmen. Doch unter der Oberfläche zeigen sich (kleinere) Schwächen. Steigende Kosten, Lieferkettenprobleme und eine Bewertung, die selbst bei Optimismus schwer zu rechtfertigen ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis bewegt sich auf einem erhöhten Niveau, das nur dann Sinn macht, wenn alles genauso gut läuft wie erhofft. Und in der Realität tut es das selten.

Charttechnik

Wer den Chart von Rheinmetall aufruft, sieht ein Bild, das erfahrene Börsianer kennen und nicht lieben. Die sogenannte Schulter-Kopf-Schulter-Formation (kurz: SKS) baut sich weiter aus. Das ist kein kleines Warnsignal. Es ist ein Umkehrmuster in der Charttechnik. Es zeigt auf eine mögliche Trendumkehr hin. In diesem Fall Richtung Süden. Dazu kommt das sogenannte Todeskreuz. Hierbei schneidet der 50er SMA den 200er SMA. Das ist schon vor ein paar Wochen geschehen. Seitdem liegt der 50er unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts. Das klingt technisch, bedeutet aber im Klartext, dass die mittelfristige Kursentwicklung schwächer wird als der langfristige Trend noch ist. Ein eindeutiges Warnzeichen. Das macht Charttechniker zu Recht nervös. Die entscheidende Marke liegt bei 1.500 Euro. Das ist die sogenannte Nackenlinie der SKS-Formation. Fällt der Kurs darunter, wird es ungemütlich. Dann öffnet sich rechnerisch der Raum bis in Richtung 1.000 Euro. Das wäre ein heftiger Absturz, wenn es tatsächlich eintritt. Das alles klingt dramatisch, ist aber charttechnisch gesehen nicht aus der Luft gegriffen. Wer auf eine schnelle Erholung hofft, sollte wissen: Eine echte Entlastung gibt es erst, wenn Rheinmetall nachhaltig über die 2.000-Euro-Marke zurückklettert. Davon ist der Kurs derzeit weit entfernt.

Was tun?

Klare Antworten sind selten an der Börse, aber hier lässt sich einiges sagen. Die Fundamentaldaten sind nicht schlecht, aber sie sind im Kurs eingepreist. Der Markt hat den Rüstungsboom wohl schon lange und ausreichend antizipiert, und die Luft nach oben wird zunehmend dünner. Gleichzeitig zeigt die Charttechnik echte Schwächen, und die ausbleibende Reaktion auf positive Nachrichten ist ein Warnsignal, das man nicht ignorieren sollte. Was soll denn noch passieren an Kriegen, dass die Aktie stärker steigt? Wer die Aktie bereits hält, sollte zumindest einen Stopp-Loss in der Nähe der 1.500-Euro-Marke erwägen. Ein Bruch dieser Linie wäre ein klares Signal zum Handeln. Neueinstiege sind aus aktueller Sicht risikobehaftet. Das Chance-Risiko-Verhältnis stimmt aktuell schlicht nicht. Erst wenn der Kurs wieder stabiles Terrain über 2.000 Euro erreicht, sieht es besser aus. Der Rüstungssektor bleibt langfristig interessant. Aber nicht nur bei Rheinmetall spricht vieles für eine zu ambitionierte Bewertung, die auch mal Luft ablassen kann, um dann bei niedrigen Kursen wieder fairer bewertet zu sein. Im Moment sieht es tatsächlich so aus, dass der Kurs die 1.500 Euro noch einmal testet. Und das ist kein angenehmer Gedanke für Investierte. Schnäppchenjäger hoffen dagegen auf niedrigere Kurse. Diese könnten sich deutlich tiefer um die 1.000 Euro positionieren.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.