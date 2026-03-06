Mutares kündigt nicht grossartig an, sondern macht einfach. Nachdem man diese Woche bereits einen "Zukauf" vermelden konnte, gibt es nun zum Wochenschluss die andere Seite der Medaillie - einen Exit. Und die passenden Daten zum exit können einen schon fast schwindlig machen: Es heisst heute "Mutares unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf ihres Portfoliounternehmens inTime Group an die Tawin Holdings Group". Dabei reden wir von einem Unternehmen von rund 100 Mio EUR Umsatz im Logistikbereich. Der Käufer kommt aus der Branche und scheint mit der Mutares Beteiligung genau das passende Puzzleteil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
