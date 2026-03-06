EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

HomeToGo veröffentlicht am 19. März 2026 die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 sowie den Ausblick für 2026



06.03.2026 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





HomeToGo veröffentlicht am 19. März 2026 die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 sowie den Ausblick für 2026 Luxemburg, 6. März 2026 - Die HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG) wird ihre Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr und das vierte Quartal 2025 (endete zum 31. Dezember 2025) am 19. März 2026 um 7:00 Uhr MEZ veröffentlichen. Im Rahmen dieser Veröffentlichung wird das Unternehmen zudem die Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2026 bekanntgeben. Dr. Patrick Andrae, Mitgründer und CEO, und Sebastian Bielski, CFO, werden die Quartalsergebnisse in einer Telefonkonferenz um 10:00 Uhr MEZ vorstellen, gefolgt von einer Fragerunde für Analyst*innen und Investor*innen. Die Präsentation wird in englischer Sprache gehalten und ist über einen Live-Audio-Webcast zugänglich. Interessierte Teilnehmer*innen können sich vorab für die Telefonkonferenz - mit der Möglichkeit zur Teilnahme an der Q&A-Runde - unter der folgenden Adresse registrieren: https://www.appairtime.com/event/0eefb225-af86-45f1-b1ef-b3b48ecd741d Im Anschluss an die Telefonkonferenz wird eine Aufzeichnung des Audio-Webcasts auf der Investoren-Website von HomeToGo zur Verfügung gestellt: ir.hometogo.de Über die HomeToGo Group HomeToGo wurde 2014 in Berlin gegründet. Heute ist HomeToGo Europas führende Ferienhausgruppe und kombiniert sein B2B-Segment HomeToGo_PRO mit seinem AI-gestützten B2C-Marktplatz. HomeToGo ist offizieller Reisepartner und Top-Sponsor des deutschen Fußball Bundesliga-Vereins 1. FC Union Berlin. HomeToGo_PRO bietet innovative Software- und technologiebasierte Servicelösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Reisende nahtlos mit der perfekten Unterkunft für jede Reise rund um die Welt. HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/ Ansprechpartner für Investoren

Carsten Fricke, CFA

+49 176 768 62 397

IR@hometogo.com



06.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News