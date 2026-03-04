EQS-News: HomeToGo SE
HomeToGo listet sein hochwertiges Angebot an Ferienhäusern und -wohnungen auf KAYAK
Berlin, 4. März 2026 - KAYAK, eine führende Reisesuchmaschine, und HomeToGo, Europas führende Ferienhausgruppe, haben eine neue Partnerschaft bekannt gegeben, durch die das weitreichende Angebot an Ferienunterkünften von HomeToGo über die Metasuchplattform KAYAK in über 20 Märkten verfügbar wird.
Über die HomeToGo Group
HomeToGo_PRO bietet innovative Software- und technologiebasierte Servicelösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Reisende nahtlos mit der perfekten Unterkunft für jede Reise rund um die Welt.
HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/
