HomeToGo SE baut seine B2B-Distribution aus - und setzt dabei auf einen der größten Tech-Player der Reisebranche: Amadeus. Kern der Partnerschaft ist eine maßgeschneiderte HomeToGo-Lösung, die Reisebüros über das Amadeus Bistro Portal exklusiven Zugang zum HomeToGo-Ferienunterkunftsportfolio ermöglicht - inklusive direkter Buchung im System. Der Move ist aus Sicht der Aktie spannend, weil HomeToGo damit nicht nur "mehr Sichtbarkeit" bekommt, sondern in eine hochfrequente Verkaufsumgebung integriert wird: Reisebüros, die täglich suchen, vergleichen und buchen, sollen Ferienhäuser und -wohnungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
