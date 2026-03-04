HomeToGo macht einen Schritt, der im Reisegeschäft oft den Unterschied zwischen "sichtbar" und "gebucht" ausmacht: Distribution. Europas führende Ferienhausgruppe hat eine Partnerschaft mit KAYAK bekannt gegeben. Damit wird das HomeToGo-Angebot künftig über die Metasuchplattform KAYAK in mehr als 20 Märkten ausgespielt - inklusive weiterer Portale im Netzwerk. Für Anleger ist das vor allem eine Frage: Kann HomeToGo damit günstiger, schneller und internationaler wachsen - ohne die Marketingkosten explodieren zu lassen? Was genau wurde vereinbart - und was geht sofort live? Zum Start werden mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin