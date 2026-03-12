3U Holding war 2025 ein klassisches Übergangsjahr - mit klaren Belastungen, aber auch sichtbaren Stellschrauben für 2026. Der Umsatz ging wie erwartet leicht zurück, das EBITDA drehte jedoch deutlich ins Minus. Gleichzeitig betont das Management eine weiterhin solide Bilanz - und stellt für 2026 eine kräftige Ergebniswende in Aussicht. Der Schlüssel dafür: Repowering im Windpark Langendorf (seit Anfang 2026 in Betrieb) und eine Sanierung des SHK-Segments nach der EMPUR-Integration. 2025: Umsatz leicht unter Vorjahr - EBITDA kippt auf -3,7 Mio. Euro Im Geschäftsjahr 2025 erzielte 3U einen Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
